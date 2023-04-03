Киев, 3 апреля, 2023, 14:43 — ИА Регнум. Национальная полиция Украины завела уголовное дело против священнослужителя канонической Украинской православной церкви (УПЦ). По версии следствия, он препятствовал журналистской деятельности. Об этом сообщает украинское издание Страна. ua.

Стрингер/РИА Новости Сотрудники полиции и Национальной гвардии Украины у въезда на территорию Киево-Печерской лавры

«Национальная полиция Украины сообщила о подозрении священнослужителя УПЦ в воспрепятствовании журналистской деятельности», — передаёт издание.

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Как сообщается, служитель церкви 30 марта повредил оборудование оператора, который снимал сюжет на территории Киево-Печерской лавры. В связи с этим инцидентом священнослужителя обвиняют по статье о препятствованию профессиональной деятельности журналистов.

Ранее украинские власти поместили наместника Киево-Печерской лавры митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла (Лебедя) под домашний арест в связи с обвинениями в «сотрудничестве с Россией» и разжигании межрелигиозной розни.