На Украине возбудили дело против священнослужителя канонической УПЦ
На Украине возбудили уголовное дело в отношении священнослужителя канонической УПЦ
Киев, 3 апреля, 2023, 14:43 — ИА Регнум. Национальная полиция Украины завела уголовное дело против священнослужителя канонической Украинской православной церкви (УПЦ). По версии следствия, он препятствовал журналистской деятельности. Об этом сообщает украинское издание Страна. ua.
«Национальная полиция Украины сообщила о подозрении священнослужителя УПЦ в воспрепятствовании журналистской деятельности», — передаёт издание.
Как сообщается, служитель церкви 30 марта повредил оборудование оператора, который снимал сюжет на территории Киево-Печерской лавры. В связи с этим инцидентом священнослужителя обвиняют по статье о препятствованию профессиональной деятельности журналистов.
Ранее украинские власти поместили наместника Киево-Печерской лавры митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла (Лебедя) под домашний арест в связи с обвинениями в «сотрудничестве с Россией» и разжигании межрелигиозной розни.