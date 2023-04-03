Москва, 3 апреля, 2023, 13:59 — ИА Регнум. В ходе торгов на Мосбирже курс доллара в первый раз с 20 апреля 2022 года поднялся выше отметки в 78 рублей за одну единицу, следует из данных торговой площадки.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар

По состоянию на 13:40 курс доллара поднимался до 78,01 рубля, увеличившись на 0,53% по сравнению с началом торгов.

К 13:44 за доллар стали давать 77,98 рубля (+0,5%). При этом курс евро вырос в этот же период на +0,72%, составив 84,82 рубля за единицу.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 марта в ходе торгов на Мосбирже курс евро поднимался выше отметки 84 рубля. Это произошло впервые с 20 апреля 2022 года.