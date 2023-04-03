Душанбе, 3 апреля, 2023, 13:52 — ИА Регнум. Вооружённые силы Российской Федерации и Таджикистана приступили к совместным учениям на полигоне Харб-Майдон, расположенном в 20 километрах от границы с Афганистаном. Об этом в понедельник, 3 апреля, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

Нозим Каландаров/ТАСС Учения на полигоне Харб-Майдон

«В ходе этапов практических действий воинские контингенты России и Таджикистана отработают подготовку и ведение совместной операции по ликвидации незаконных вооруженных формирований в условиях горной местности», — говорится в распространенном сообщении.

Отмечается, что дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база, расположенная в Душанбе и Бохтаре, является крупнейшим российским военным объектом за пределами страны.

Ранее на официальном сайте Министерства обороны России заявили о завершении ракетного соединения в результате учений при задействовании стратегических ракетных комплексов «Ярс». Уточняется, что командно-штабные учения показали высокий уровень боевой подготовки соединения.