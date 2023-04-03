Пушилин рассказал о действиях украинских войск в Артёмовске
Пушилин: ВСУ не получили приказ уходить из Артёмовска
ДНР, 3 апреля, 2023, 12:34 — ИА Регнум. В настоящее время подразделения Вооружённых сил Украины не выводят войска из Артёмовска (украинское название Бахмут). Об этом 3 апреля в эфире телеканала «Россия 24» заявил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.
Он подчеркнул, что сейчас «противник не получил соответствующего приказа».
«Соответственно, никакого бегства или спланированного вывода войск украинского режима из Артёмовска не видится», ― добавил глава республики.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что бойцы ВСУ в Артёмовске скоро будут вынуждены сдаться в плен Вооружённым силам России, поскольку у них нет нормального снабжения. Он также допустил, что значительная часть бойцов ВСУ, возможно, уже сложила оружие.
2 апреля в 23:00 произошло долгожданное событие в спецоперации — бойцы ЧВК «Вагнер» водрузили российский флаг с надписью «Владлену Татарскому добрая память» и свой флаг на городской администрации Артёмовска. Как заявил основатель «Вагнера» Евгений Пригожин, «юридически Бахмут взят». По его словам, противник сосредоточен в западных районах.