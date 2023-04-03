ДНР, 3 апреля, 2023, 12:34 — ИА Регнум. В настоящее время подразделения Вооружённых сил Украины не выводят войска из Артёмовска (украинское название Бахмут). Об этом 3 апреля в эфире телеканала «Россия 24» заявил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

Валентин Спринчак/ТАСС Ситуация в Артемовске

Он подчеркнул, что сейчас «противник не получил соответствующего приказа».

«Соответственно, никакого бегства или спланированного вывода войск украинского режима из Артёмовска не видится», ― добавил глава республики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что бойцы ВСУ в Артёмовске скоро будут вынуждены сдаться в плен Вооружённым силам России, поскольку у них нет нормального снабжения. Он также допустил, что значительная часть бойцов ВСУ, возможно, уже сложила оружие.

2 апреля в 23:00 произошло долгожданное событие в спецоперации — бойцы ЧВК «Вагнер» водрузили российский флаг с надписью «Владлену Татарскому добрая память» и свой флаг на городской администрации Артёмовска. Как заявил основатель «Вагнера» Евгений Пригожин, «юридически Бахмут взят». По его словам, противник сосредоточен в западных районах.