Москва, 3 апреля, 2023, 12:05 — ИА Регнум. Жители России сняли рекордную сумму с долгосрочных депозитов в банках. Так, на начало 2023 года россияне хранили на таких счетах около 7,92 триллиона рублей. Это минимальный остаток за последнее десятилетие. Об этом сообщило РБК со ссылкой на данные Центробанка.

Иван Шилов ИА REGNUM Вклад

В целом доля подобных вкладов едва превышает 20% розничных пассивов банков.

Так, за прошлый год объём сбережений граждан на депозитах сроком от одного года сократился на 30,4%, до 3,45 триллиона рублей. Больше всего просели валютные вклады: в рублёвом выражении они сократились на 62,4%, до 1,18 триллиона рублей. Длинные вклады в рублях сократились почти на четверть (24,3%), до 6,74 триллиона. Эксперты связывают такие действия вкладчиков с влиянием внешних условий, в первую очередь с нестабильностью экономической ситуации.

«В целом продолжает царить неуверенность граждан в перспективах развития экономики, что не способствует долгосрочным сбережениям», — объяснила в беседе с изданием независимый эксперт Ольга Ульянова.

Помимо психологического фактора, эксперты также отметили, что сжатие сегмента произошло за счёт изменения продуктовой линейки кредитных организаций в 2022 году — ставки по краткосрочным рублевым вкладам стали привлекательнее, чем по долгосрочным.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале 2023 года жители России изменили своё финансовое поведение. Так, по сравнению с последними днями декабря 2022 года и периодом с 1 по 9 января 2022 года в текущем году вкладчики стали выбирать вклады с меньшим сроком: трёхмесячные вклады (24%), полугодовые (23%), годовые (21%) и на один месяц (12%).

Также с начала нового года только 8% жителей страны проявили интерес к долгосрочным вкладам (более одного года), а остальные пользователи интересовались вкладами без уточнения по сроку.