Объём средств на «долгих» вкладах в России упал до минимума за десять лет
Объём сбережений россиян на долгосрочных вкладах сократился до минимума за десять лет
Москва, 3 апреля, 2023, 12:05 — ИА Регнум. Жители России сняли рекордную сумму с долгосрочных депозитов в банках. Так, на начало 2023 года россияне хранили на таких счетах около 7,92 триллиона рублей. Это минимальный остаток за последнее десятилетие. Об этом сообщило РБК со ссылкой на данные Центробанка.
В целом доля подобных вкладов едва превышает 20% розничных пассивов банков.
Так, за прошлый год объём сбережений граждан на депозитах сроком от одного года сократился на 30,4%, до 3,45 триллиона рублей. Больше всего просели валютные вклады: в рублёвом выражении они сократились на 62,4%, до 1,18 триллиона рублей. Длинные вклады в рублях сократились почти на четверть (24,3%), до 6,74 триллиона. Эксперты связывают такие действия вкладчиков с влиянием внешних условий, в первую очередь с нестабильностью экономической ситуации.
«В целом продолжает царить неуверенность граждан в перспективах развития экономики, что не способствует долгосрочным сбережениям», — объяснила в беседе с изданием независимый эксперт Ольга Ульянова.
Помимо психологического фактора, эксперты также отметили, что сжатие сегмента произошло за счёт изменения продуктовой линейки кредитных организаций в 2022 году — ставки по краткосрочным рублевым вкладам стали привлекательнее, чем по долгосрочным.
Как сообщало ИА REGNUM, в начале 2023 года жители России изменили своё финансовое поведение. Так, по сравнению с последними днями декабря 2022 года и периодом с 1 по 9 января 2022 года в текущем году вкладчики стали выбирать вклады с меньшим сроком: трёхмесячные вклады (24%), полугодовые (23%), годовые (21%) и на один месяц (12%).
Также с начала нового года только 8% жителей страны проявили интерес к долгосрочным вкладам (более одного года), а остальные пользователи интересовались вкладами без уточнения по сроку.