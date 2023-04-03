Сотрудники СК проводят следственные действия с Дарьей Треповой
СК проводит следственные действия с Треповой, подозреваемой в причастности к убийству Татарского
Санкт-Петербург, 3 апреля, 2023, 11:57 — ИА Регнум. Сотрудники СК проводят следственные действия с 26-летней Дарьей Треповой, задержанной по подозрению в причастности к взрыву в кафе в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский и пострадали 32 человека. Об этом 3 апреля рассказала журналистам официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Она указала, что Дарью Трепову задержали по подозрению в причастности к взрыву.
«С ней проводятся необходимые следственные действия, устанавливаются мотивы совершённого преступления», — сказала она.
Петренко уточнила, что следствие будет решать вопрос об избрании меры пресечения в отношении задержанной подозреваемой.
Как сообщало ИА REGNUM, правоохранительные органы ранее объявили в розыск Дарью Трепову, подозреваемую в причастности к организации взрыва в кафе Санкт-Петербурга, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский.
В заведении на Университетской набережной в Санкт-Петербурге 2 апреля произошёл взрыв. В этот момент в кафе проходил творческий вечер Татарского. По предварительным данным, Трепова могла быть той, кто подарил журналисту статуэтку, внутри которой было спрятано взрывное устройство. Позднее главное следственное управление Следственного комитета по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по этому факту.