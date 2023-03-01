BBI: состояние российских миллиардеров с начала года выросло на $10,4 млрд

Вашингтон, , 11:21 — REGNUM Совокупное состояние богатейших российских бизнесменов с начала года увеличилось на 10,4 млрд долларов. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index.

Владимир Потанин Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что индекс рассчитывается на основании данных о стоимости акций предприятий, в которых предприниматели владеют долями. Для некоторых организаций расчет осуществляется исходя из соотношения их капитализации к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию. Данный рейтинг включает в себя 500 богатейших людей планеты, в настоящее время него входят 22 гражданина России, их общее состояние согласно данным на 1 марта составляет 273,82 млрд долларов.

По информации агентства, самым богатым стал один из владельцев «Норникеля» Владимир Потанин (28,5 млрд долларов), с начала года он уменьшил состояние на 94,2 миллиона долларов.

Уточняется, что на втором месте — совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон (25,1 млрд долларов), его состояние увеличилось на 516 млрд долларов.

Третью строчку рейтинга занял бенефициар НЛМК Владимир Лисин (20,8 млрд долларов), его состояние возросло на 905 млн долларов.

На четвертом месте — Алексей Мордашов (20,2 млрд, долларов), чье состояние увеличилось на 1,54 млрд долларов.

Пятое место занял Алишер Усманов («Металлоинвест», «Мегафон»), — плюс 738 млн долларов (состояние — 19,2 млрд долларов).

Шестое место — совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов (он вышел из совета директоров и сложил полномочия президента компании) с 17,8 млрд долларов (плюс 2,43 млрд долларов).

Седьмое место — Михаил Прохоров (группа «Онэксим») с 13,8 млрд долларов (плюс 579 млн долларов).

Восьмое место — бывший бенефициар «Еврохима» и СУЭК Андрей Мельниченко (вышел из числа совладельцев с 9 марта 2022 года, попал под санкции Евросоюза) его состояние оценили в 12,6 млрд долларов (минус 506 млн долларов).

Девятую строчку занял совладелец «Новатэка» и «Сибура» Геннадий Тимченко (11,7 млрд долларов) — минус 64,3 млн долларов.

На десятом месте расположился основатель «Альфа-групп» Михаил Фридман (11,7 млрд долларов), плюс 387 млн долларов.