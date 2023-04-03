Санкт-Петербург, 3 апреля, 2023, 11:10 — ИА Регнум. Сотрудники Следственного комитета России совместно с оперативными службами задержали Дарью Трепову, которая подозревается в причастности к взрыву в кафе в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский. Об этом 3 апреля сообщает пресс-служба СК РФ в своём Telegram-канале.

Дарья Трепова

«По подозрению в причастности к взрыву в кафе в Санкт-Петербурге сотрудниками СК России совместно с оперативными службами задержана Дарья Трепова», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что количество пострадавших в результате взрыва в кафе Street Food Bar в Санкт-Петербурге, при котором погиб военный корреспондент Владлен Татарский, возросло до 32 человек. У всех пострадавших зафиксированы минно-взрывные травмы, ожоги и множественные осколочные ранения.

2 апреля в заведении на Университетской набережной в Санкт-Петербурге произошёл взрыв. В этот момент в кафе проходил творческий вечер Татарского. По предварительным данным, Трепова могла быть той, кто подарил журналисту статуэтку, внутри которой было спрятано взрывное устройство. Позднее главное следственное управление Следственного комитета по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по этому факту.