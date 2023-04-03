Москва, 3 апреля, 2023, 11:02 — ИА Регнум. Подземные толчки магнитудой 4,7 были зафиксированы на озере Байкал около посёлка Еланцы. Об этом 3 апреля сообщила глава Байкальского филиала Единой геофизической службы СО РАН Елена Кобелева.

Иван Шилов, ИА REGNUM Байкал

«Энергетический класс 12,3, магнитуда 4,7», — приводит её слова РИА Новости.

Также Кобелева отметил, что интенсивность в эпицентре землетрясения, который находился в середина Байкала на расстоянии около 20 километров к югу от посёлка Еланцы, составляла 6,4 балла.

Данных о пострадавших или разрушения не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на Камчатке днём 3 апреля произошло землетрясение — подземный толчок магнитудой 6,9. По информации специалистов, жители полуострова почувствовали подземные толчки, потому что они были поверхностными.

Позднее около берегов полуострова было зарегистрировано ещё несколько землетрясений. Магнитуда новых подземных толчков составила 4,6, 4,0, 3,7, 3,6 и 4,1.