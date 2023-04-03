Варшава, 3 апреля, 2023, 10:01 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский отправится с официальным визитом в Польшу, сообщил 3 апреля представитель президента Польши, отвечающий за международную проблематику, Марчин Пшидач радиостанции RMF.

President. gov. ua Анджей Дуда и Владимир Зеленский

«5 апреля мы ожидаем официальный визит президента Украины в Польшу», — сказал польский политик.

По словам Пшидача, визит Зеленского состоится по приглашению президента Польши Анджея Дуды. Помимо встречи с президентом, глава Украины хочет встретиться с поляками и украинцами, проживающими в Польше.

Ранее Владимир Зеленский посещал Польшу только с короткими рабочими визитами, например по дороге из США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином. Главу Китая ждут на Украине. Зеленский добавил, что хочет переговорить с Си Цзиньпином. В 2022 году у Зеленского не было никаких контактов с председателем КНР.