Киев, 3 апреля, 2023, 09:42 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины получили в своё распоряжение несколько польских истребителей МиГ-29. Об этом в понедельник, 3 апреля, сообщил глава бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач в радиоэфире RFM.

Chris Lofting Польский истребитель МиГ-29

«Несколько МиГ уж отправлено, насколько я знаю», — сказал Пшидач в эфире радиостанции, отвечая на вопрос, направляла ли Польша на Украину свои истребители.

Ранее в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) сообщалось, что министерство обороны Словакии избегает обязательств по передаче Украине советских многоцелевых истребителей МиГ-29.

Западные СМИ неоднократно заявляли, что современное вооружение и техника, в том числе и истребители, необходимы Вооружённым силам Украины для проведения наступательной операции, которую Киев планирует осуществить весной.