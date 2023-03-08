The Economist: поток поставляемого Киеву западного оружия превратился «из ручья в реку»

Лондон, , 15:18 — REGNUM Западные страны в последнее время значительно нарастили поставки вооружения Украине. Так, за последние три месяца Киеву было передано 40% военной помощи, обещанной Пентагоном с начала спецоперации России. Об этом сообщает британский журнал The Economist.

Поставка вооружения Киевскому режиму Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Сумма поставок превысила $8 млрд.

«Поток оружия превратился из ручья в реку», — отмечает издание.

Отмечается, что объёмы поставок Киеву со стороны Берлина в этом году достигли двух третей от объёмов оружия, переданного Украине за весь прошлый год.

Как следует из материала, переломный момент настал в январе после встречи чиновников на базе США Рамштайн в Германии, где Запад принял решение вооружить ВСУ для начала контрнаступления.

Авторы публикации указывают, что Украина наращивает силы для наступления. Оно может быть предпринято уже в апреле.

Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный рассчитывает, что в конечном счёте будет располагать тремя новыми армейскими корпусами по шесть бригад и более 20 тыс. человек в каждом.

Однако остаётся несколько серьёзных проблем. Прежде всего, это нехватка боеприпасов, производство которых западные страны наращивать не торопятся. Кроме того, Киеву по-прежнему не хватает истребителей, которые украинская сторона так настойчиво требует от Запада.

Как сообщало ИА REGNUM, западные страны поставляют на Украину большое количество военной техники, но она разношёрстная и не позволяет сформировать сбалансированные общевойсковые соединения. Как сообщил журнал Forbes, в настоящее время Киев располагает лишь новыми боевыми машинами пехоты (БМП), а также легкобронированными танками, которые, согласно современным стандартам, не являются танками вообще.

Автор публикации, журналист Дэвид Эйкс отмечает, что это привело к «неестественному дисбалансу в ходе переоснащения бригад для возможного контрнаступления этой весной».