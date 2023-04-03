Мелитополь, 3 апреля, 2023, 09:38 — ИА Регнум. Экс-заместитель главы посёлка Акимовка Мелитопольского района Максим Зубарев пострадал при взрыве в Мелитополе, сообщает 3 апреля администрация областного центра в своём Telegram-канале.

Кадр из видео Экс-заместитель главы посёлка Акимовка Мелитопольского района Максим Зубарев

«При взрыве автомобиля в Мелитополе пострадал Максим Зубарев, экс-замглавы администрации посёлка городского типа Акимовка Мелитопольского района», — говорится в сообщении.

Взрыв в центре Мелитополя прогремел утром 3 апреля. Взорвался легковой автомобиль, в результате чего пострадал один человек. Местные власти объявили, что на месте происшествия работают экстренные службы.

Обстоятельства происшествия выясняются.