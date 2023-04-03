Москва, 3 апреля, 2023, 09:01 — ИА Регнум. Против журналистов, которые часто собирались в кафе Street Food Bar в Санкт-Петербурге, направлено убийство военкора Владлена Татарского. Такое мнение 3 апреля высказал глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьёв, его слова приводит ТАСС.

Александр Демьянчук/ТАСС Цветы у памятника архитектору Доменико Трезини у кафе «Стрит-бар», где произошел взрыв. По данным экстренных служб, в результате взрыва погиб военный корреспондент Владлен Татарский

Как указал глава СЖР, хотя спецслужбы пока официально не объявили произошедшее терактом, взрыв в кафе в Петербурге, как он считает, по всем своим признакам напоминает теракт.

«Причём теракт, видимо, с многими смыслами, потому что я только что говорил с коллегами из Санкт-Петербурга, по некоторым данным, это кафе принадлежало Евгению Пригожину, недалеко находится один из его офисов. Конечно, этот теракт направлен против журналистов, потому что в кафе часто собирались коллеги», — сказал он.

Также Соловьёв в связи с этим призвал всех журналистов к бдительности и осторожности, так как, по его мнению, опасность может подстерегать их не только на линии фронта, но и «почти везде».

«Мы живем в очень непростое время», — заключил глава СЖР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее политолог из США Скотт Беннетт заявил, что убийство военного корреспондента Владлена Татарского могли осуществить украинские радикалы при поддержке стран Запада. Он также предположил, что организаторы этого убийства рассчитывают на то, что оно вызовет ответные действия со стороны России.

2 апреля в Санкт-Петербурге произошёл взрыв в кафе Street Food Bar, где в это время проходил творческий вечер военкора Владлена Татарского, который погиб в момент взрыва.