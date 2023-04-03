Вашингтон, 3 апреля, 2023, 08:42 — ИА Регнум. Убийство военного корреспондента Владлена Татарского могли осуществить украинские радикалы при поддержке стран Запада. Об этом 3 апреля рассказал политолог из США Скотт Беннетт, его слова приводят «Известия».

Александр Демьянчук/ТАСС Цветы у кафе «Стрит-бар», где произошел взрыв, на Университетской набережной

Как предположил Беннет, взрыв в кафе в Санкт-Петербурге мог быть произведён с использованием зарубежных технологий — спутников, которые, по его мнению, предоставили США и Британия.

«Я думаю, что это совместная операция США, Великобритании и Украины. Также в этом, вероятно, замешано израильское ведомство разведки и специальных задач «Моссад», — сказал он.

Также американский политолог указал, что организаторы этого убийства рассчитывают на то, что оно вызовет ответные действия со стороны России.

При этом Беннетт добавил, что, как он считает, этот взрыв в Петербурге необходим для того, чтобы укрепить в западных странах образ мышления альянса времён Второй мировой войны.

«Это звучит очень по-макиавеллиевски, но именно так и ведутся психологические войны», — заключил политолог из США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что количество пострадавших в результате взрыва в кафе Street Food Bar в Санкт-Петербурге, при котором погиб военный корреспондент Владлен Татарский, возросло до 32 человек. Десять из них находятся в тяжёлом состоянии.

2 апреля в Санкт-Петербурге произошёл взрыв в кафе Street Food Bar, где в это время проходил творческий вечер военкора Владлена Татарского, который погиб в момент взрыва.