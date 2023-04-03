Канберра, 3 апреля, 2023, 08:13 — ИА Регнум. В результате падения австралийского легкомоторного самолёта на северо-востоке страны погибли два человека. Об этом в понедельник, 3 апреля, сообщила полиция штата Квинсленд.

(сс) Crosa Самоелт Piper Cherokee

«Около 10:15 по местному времени [03:15 мск] спасательный вертолет аварийной службы Таунсвилла обнаружил место крушения. Подтверждено, что найдены обломки легкомоторного самолета Piper Cherokee», — рассказали в полиции.

Отмечается, что полиция уже связалась с родственниками двух находившихся на борту самолёта погибших. В момент крушения на борту находились пилот Райли Курт и его беременная жена Мари.

В начале марта на территории Болгарии потерпел крушение спортивный легкомоторный самолёт. Как уточняла прокурор Софийского округа Наталия Николога, инцидент произошёл в результате неудачного выполнения фигур высшего пилотажа.