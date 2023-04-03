Санкт-Петербург, 3 апреля, 2023, 07:48 — ИА Регнум. Количество пострадавших в результате взрыва в кафе Street Food Bar в Санкт-Петербурге, при котором погиб военный корреспондент Владлен Татарский, возросло до 32 человек, сообщила пресс-служба Минздрава РФ.

Операция

В ведомстве уточнили, что десять человек находятся в тяжёлом состоянии.

У всех пострадавших зафиксированы минно-взрывные травмы, ожоги и множественные оскольчатые ранения.

Ранее было известно о 30 пострадавших, 24 из которых госпитализировали.

Как сообщало ИА REGNUM, девочка, которая получила ранения при взрыве в кафе Street Food Bar в Санкт-Петербурге, прооперирована. Её «состояние средней тяжести, угрозы жизни нет, проведена операция по удалению осколков».