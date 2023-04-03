Петропавловск-Камчатский, 3 апреля, 2023, 07:24 — ИА Регнум. На Камчатке днём 3 апреля произошло землетрясение— подземный толчок оказался магнитудой 6,9. Об этом сообщили в филиале Геофизической службы РАН полуострова.

kuhnmi Корякский вулкан. Камчатка

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Изначально учёные заявляли о землетрясении магнитудой 5,7, при этом интенсивность толчка в Петропавловске-Камчатском составила 6 баллов. Расстояние от столицы Камчатки — 48 км, глубина — 99,5 км.

По информации специалистов, жители почувствовали толчки, потому что они были поверхностными. В соцсетях камчатцы опубликовали видео и фото последствий землетрясения, описывали ощущения, отмечая, что чувствовали дрожание стен зданий.

«Это землетрясение достаточно умеренной магнитуды для Камчатки. Ну просто нам повезло или не повезло — оно произошло очень близко и ко всему прочему оказалось поверхностным. Вот поэтому мы его так хорошо почувствовали», — пояснили специалисты в Telegram-канале Геофизической службы.

Спасатели Камчатки приступили к обследованию зданий после землетрясения.

Отмечается, что отголоски мощного землетрясения докатилось и до Северо-Курильска на Сахалине. Подземные толчки зафиксированы магнитудой 6,3.

Ощущаемость была в 2 балла. Толчки почувствовали жители сёл Сельдевая, Рыбачий, Вилючинск, Советский. Ещё четыре землетрясения зафиксировали минувшей ночью в Макаровском районе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кабардино-Балкарии ощутили толчки в результате землетрясения магнитудой 4,6, зафиксированного 1 апреля в Предгорном округе в Ставропольском крае. Также сейсмическое явление заметили жители пяти муниципалитетов Ставрополья.