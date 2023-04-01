Толчки от землетрясения в Ставрополье ощущали жители Кабардино-Балкарии
Ставрополь, 1 апреля 2023, 19:39 — REGNUM В Кабардино-Балкарии ощутили толчки в результате землетрясения магнитудой 4,6 баллов, зафиксированного 1 апреля в Предгорном округе Ставропольском крае. Также сейсмическое явление заметили жители пяти муниципалитетов Ставрополья, сообщили в ГУ МЧС по региону.
«На территории Кабардино-Балкарии ощущались слабые подземные толчки», — говорится в сообщении.
Землетрясение почувствовали в Советском и Георгиевском городских округах, Железноводске, Пятигорске и Кисловодске. Жертв и разрушений не зафиксировано.
Как сообщало ИА REGNUM, о толчках сообщили в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре. Землетрясение произошло в 99 километрах к северо-востоку от Пятигорска. В Железноводске самые сильные толчки ощущались в жилом районе «Капельница».