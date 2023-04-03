Саратов, 3 апреля, 2023, 05:50 — ИА Регнум. Впервые в истории бойцов Воздушно-десантных войск (ВДВ) снабдили тяжёлыми огнемётными системами ТОС-1А «Солнцепёк», сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM ТОС-1А «Солнцепёк»

Передача огнемётных систем проходила в одном из передовых соединений войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) в Саратовской области.

В церемонии принимал участие начальник службы РХБЗ ВДВ полковник Алексей Гончаров.

«Вам передаётся грозное оружие, которому нет равных в арсеналах коллективного Запада и которое наводит панику на наших врагов», — сказал он, выразив уверенность, что при умелом применении оружие приблизит победу России.

Ранее украинские военнослужащие назвали российскую тяжёлую огнемётную систему залпового огня «Солнцепёк» самым страшным оружием ВС РФ, уничтожающим практически все укрепрайоны ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце марта расчёты тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепёк» группировки войск «Центр» нанесли огневое поражение трём опорным пунктам ВСУ на краснолиманском направлении. Противник понёс потери в личном составе и технике.

Во второй половине апреля в зоне спецоперации появятся российские танки «Чёрный орёл», которые по характеристикам значительно превосходят западную технику.