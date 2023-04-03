Москва, 3 апреля, 2023, 04:44 — ИА Регнум. В России на законодательном уровне могут разрешить использование техсредств для защиты объектов от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом 3 апреля сообщает РИА Новости со ссылкой на близкий к правительству источник.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Беспилотники

«Минцифры обсуждает законодательную возможность дать крупным компаниям право использовать радиоэлектронные средства для пресечения функционирования беспилотных аппаратов с целью защиты своих объектов», — уточнил источник.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 марта была совершена атака беспилотников на Джанкой на севере полуострова Крым. Повреждения получили несколько гражданских объектов и электросети, пострадал один человек.

В Великобритании для разработки мер защиты объектов ключевой инфраструктуры от атак беспилотников выделили £8 млн (около $10 млн). Планируется обеспечить защиту от БПЛА таких объектов, как АЭС и нефтяные платформы. Британские власти озабочены тем, насколько большой ущерб может причинить маленький беспилотник.