Санкт-Петербург, 3 апреля, 2023, 04:19 — ИА Регнум. Военный корреспондент Владлен Татарский мог быть убит одними и теми же людьми, которые причастны к гибели Дарьи Дугиной летом 2022 года, предположил генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов, написал «Московский комсомолец».

Следственный комитет России Следователи на месте взрыва автомобиля в котором находилась Дарья Дугина

По мнению эксперта, оба раза с целью отвести лишнее подозрение террористы использовали женщину.

Михайлов считает произошедший в Санкт-Петербурге теракт не первым и не последним, которые случились в центральной части России. Он назвал произошедшее началом серии диверсий и терактов.

«Мы должны понимать, что среда для совершения диверсий, терактов достаточно большая и очень кислотная. Это очень серьёзная проблема, в которой мы даже не вышли на плато», — сказал эксперт.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин нашёл сходство трагедии с военкором с гибелью Дарьи Дугиной, при этом обвинять киевский режим в этом он не стал. По его мнению, «действует группа радикалов», которая вряд ли имеет отношение к правительству Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования родным и близким в связи с гибелью блогера, военного журналиста Владлена Татарского (Максима Фомина) в результате взрыва в кафе в Санкт-Петербурге. В такое непростое время испытаний нужно быть сплоченными перед лицом угрозы, исходящей от террористов, которые стремятся посеять в обществе страх и разделения, добавил патриарх.