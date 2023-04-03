Санкт-Петербург, 3 апреля, 2023, 04:01 — ИА Регнум. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал, что раньше владел кафе, в котором в Санкт-Петербурге произошёл взрыв. Позже он передал учреждение патриотическому движению «Кибер Фронт Z».

Серова Полина ИА REGNUM Кафе

«Они проводили там различные семинары. Вероятнее всего, эта трагедия на семинаре и произошла», — сказал он.

Отмечается, что дискуссионные встречи в клубе на Университетской набережной проходили по выходным. На 2 апреля был запланирован вечер под названием «Есть такая профессия военкор» с Владленом Татарским.

Пригожин нашёл сходство трагедии с военкором с гибелью Дарьи Дугиной, при этом обвинять киевский режим в этом он не стал. По его мнению, «действует группа радикалов», которая вряд ли имеет отношение к правительству Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя убийство военкора Владлена Татарского (Максима Фомина), отметила, что киевский режим постоянно высказывает угрозы в адрес российских журналистов, и всё это замалчивают профильные международные структуры. По её словам, российских журналистов постоянно подвергают «травле, клеймят в прямом смысле специальными маркировками на цифровых площадках американских интернет-монополий и устраивают «охоту на ведьм» в западных СМИ».