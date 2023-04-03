Москва, 3 апреля, 2023, 03:46 — ИА Регнум. Более чем на 5% возросли мировые цены на нефть после объявленного сокращения добычи в некоторых странах ОПЕК+. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Иван Шилов ИА REGNUM ОПЕК

Цена майских фьючерсов на нефть марки WTI, по состоянию на 01:07 (мск) росла до 81,09 доллара за баррель (+7,12%).

По состоянию на 01:18 (мск) цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 7,13%, до 85,59 доллара за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 апреля Россия, Саудовская Аравия и Казахстан объявили о добровольном сокращении добычи нефти с мая и до конца 2023 года. Эр-Рияд и Москва приняли решение снизить добычу на 500 тыс. баррелей в сутки, в Астане — на 78 тыс. баррелей в сутки.