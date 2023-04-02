Санкт-Петербург, 3 апреля, 2023, 01:03 — ИА Регнум. Девочка, которая получила ранения при взрыве в кафе Street Food Bar в Санкт-Петербурге, прооперирована. Об этом сообщили в городском комитете по здравоохранению.

Константин Шелихов ИА REGNUM Операция

В официальном заявлении говорится, что её «состояние средней тяжести, угрозы жизни нет, проведена операция по удалению осколков».

Согласно обновлённым данным Минздрава РФ, количество пострадавших в результате взрыва возросло до 30 человек.

Возбуждено уголовное дело, ход расследования которого поставлен на контроль в центральном аппарате СКР.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 апреля в Санкт-Петербурге произошёл взрыв в кафе Street Food Bar. В это время там проходил творческий вечер военкора Владлена Татарского (Максима Фомина), который погиб в момент взрыва.

В МИД России заявили, что молчание Запада на убийство Татарского говорит само за себя. Западные страны не провели расследований ни по одному случаю насильственной гибели российских журналистов при участии Киева, отметила официальный представитель ведомства Мария Захарова.