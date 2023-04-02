Москва, 2 апреля, 2023, 22:07 — ИА Регнум. Российские журналисты на постоянной основе испытывают на себе угрозы расправы со стороны киевского режима, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя гибель военного корреспондента Владлена Татарского (Максима Фомина).

Иван Шилов ИА REGNUM Мария Захарова

«Всё это происходит при молчаливом игнорировании со стороны профильных международных структур, что уже невозможно не трактовать как соглашательство, если не соучастие», — отметила Захарова в своём Telegram-канале, напомнив, что российских корреспондентов подвергают травле, клеймят специальными маркировками на интернет-площадках американских интернет-монополий и преследуют в западных СМИ.

Захарова выразила возмущение, что случаи насильственной гибели российских журналистов не расследуются западными странами и международными организациями.

«Не только не провели расследований, но даже не проявили элементарного человеческого сочувствия. Поразительна реакция в Киеве, где получатели западных грантов демонстрируют нескрываемый восторг из-за произошедшего», — отметила Захарова.

Причиной убийства Татарского она считает тот факт, что военкор был опасен для киевского режима.

Как сообщало ИА REGNUM, Татарский погиб 2 апреля во время взрыва в Street Food Bar в Санкт-Петербурге. По факту убийства было возбуждено уголовное дело. На месте работают следователи и криминалисты, они выясняют обстоятельства происшедшего. После ЧП были госпитализированы 24 человека.