Сватово, ЛНР, 2 апреля, 2023, 21:31 — ИА Регнум. Штурмовые группы Западного военного округа под прикрытием артиллерии успешно освободили опорные пункты украинских военных в Донбассе. Об этом 2 апреля сообщило РИА Новости.

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Позиции взяты возле населённого пункта Куземовка на сватовском направлении. В штурме участвовали бойцы соединения 1-й гвардейской танковой армии ЗВО.

Опорные пункты освобождены силами трёх штурмовых групп. Ликвидировано около 50 военных ВСУ. Бой проходил в лесополосе. Пятеро украинских военнослужащих взяты в плен, одному из них потребовалась и была оказана медицинская помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале марта военный обозреватель Михаил Онуфриенко рассказал, что по всей линии соприкосновения на сватовском направлении идут тяжёлые бои — от Купянска до излучины реки Северский Донец.

Ситуация на сватовском и кременском направлениях в Донбассе обострилась осенью 2022 года. В январе 2023-го ВСУ активно стягивали к Сватову силы и западную технику.