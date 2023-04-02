Санкт-Петербург, 2 апреля, 2023, 20:11 — ИА Регнум. Главным следственным управлением Следственного комитета по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное по факту взрыва в одном из кафе города, сообщили в СК 2 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM Следственный комитет РФ

Как сообщалось ранее, 2 апреля произошёл взрыв в кафе на Университетской набережной Петербурга, где проходил творческий вечер военкора Владлена Татарского (Максима Фомина). Татарский погиб, еще несколько человек получили ранения.

«По факту убийства общеопасным способом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ. В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты Главного следственного управления СК России по городу Санкт-Петербургу. Все обстоятельства и детали совершенного преступления устанавливаются», — сообщили в СК.

Следователи совместно с оперативными подразделениями принимают необходимые меры для установления лиц, причастных к совершению преступления, добавили в Следственном комитете.

Ранее в МВД подтвердили гибель Владлена Татарского. На место происшествия выехали руководители и сотрудники главного управления уголовного розыска МВД РФ, на месте также работают сотрудники городской полиции и экстренные службы, сообщили в МВД.