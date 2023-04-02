Санкт-Петербург, 2 апреля, 2023, 19:00 — ИА Регнум. В одном из кафе, расположенном в центре Санкт-Петербурга, произошёл взрыв. Погиб один человек, ещё шесть пострадали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей экстренных служб.

Кадр из видео из Телеграм-канала. Взрыв в кафе Петербурга. Последствия.

Инцидент произошёл на Университетской набережной.

«В кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной, дом 25 произошел взрыв. В результате один человек погиб, еще шесть пострадали», — сказал собеседник агентства.

По данным «112», в момент взрыва в кафе мог находиться блогер и военкор Владлен Татарский.