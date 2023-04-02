Один человек погиб при взрыве в кафе в Петербурге
ТАСС: один человек погиб при взрыве в кафе в Петербурге
Санкт-Петербург, 2 апреля, 2023, 19:00 — ИА Регнум. В одном из кафе, расположенном в центре Санкт-Петербурга, произошёл взрыв. Погиб один человек, ещё шесть пострадали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей экстренных служб.
Кадр из видео из Телеграм-канала.
Взрыв в кафе Петербурга. Последствия.
Инцидент произошёл на Университетской набережной.
«В кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной, дом 25 произошел взрыв. В результате один человек погиб, еще шесть пострадали», — сказал собеседник агентства.
По данным «112», в момент взрыва в кафе мог находиться блогер и военкор Владлен Татарский.