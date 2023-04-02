Москва, , 18:50 — REGNUM У нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса нет травмы, в матче с «Ахматом» он был заменён из-за дискомфорта в мышце. Об этом 2 апреля заявил «Спорт-Экспрессу» глава пресс-службы клуба Дмитрий Зеленов.

Квинси Промес (справа) © Валерий Шарифулин/ТАСС

Промес вышел на поле на 46-й минуте игры, заменив форварда Шамара Николсона. Спустя пять минут он был заменён на другого нападающего Бальде Кейта.

«У Квинси Промеса нет новой травмы. Он почувствовал дискомфорт во время игры в мышце, поэтому был заменён. Решение о его участии в ближайших матчах тренерский штаб примет в начале недели», — сказал Зеленов.

По информации «Спорт-Экспресса», 31-летний нидерландский футболист пропустит не менее двух-трёх недель из-за травмы икроножной мышцы.

В нынешнем сезоне Промес сыграл 30 матчей, забил 21 гол и отдал девять результативных передач.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 апреля «Спартак» сыграл вничью с грозненским «Ахматом» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счётом 0:0.