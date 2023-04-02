Барражирующий дрон-камикадзе «Ланцет» уничтожил две машины ВСУ одним ударом в Запорожье

Мелитополь, , 16:44 — REGNUM В Запорожской области оператор барражирующего беспилотника-камиказе «Ланцет» направил его так, что одним ударом были уничтожены сразу два автомобиля ВСУ. Об этом сообщила 2 апреля «Российская газета».

Оператор БПЛА Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Момент для удара был выбран так, что к польской самоходной гаубице Krab подъехал грузовик с боеприпасами. Дрон уничтожил сразу обе машины.

Всего украинская армия получила от Польши 53 таких установки, основанных на ходовой части южнокорейского производства и британской башне. Часть этой техники уже уничтожена силами ВС РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта российский дрон-камикадзе «Ланцет» сверхточным ударом уничтожил украинскую РСЗО RM-70 производства Чехословакии на авдеевском направлении.

13 марта стало известно о модернизации боеприпасов «Ланцет» с учётом опыта боевого применения в специальной военной операции.