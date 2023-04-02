Будапешт, 2 апреля, 2023, 14:25 — ИА Регнум. Власти Венгрии опасаются, что Запад направит войска на Украину, что приведёт к мировой войне с использованием ядерного оружия, заявил 2 апреля в эфире радиостанции Kossuth глава парламентской фракции правящей венгерской партии ФИДЕС Мате Кочиш.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

«Мы в шаге от того, чтобы страны Западной Европы направили войска на Украину. Мы уверены, что этого нельзя допустить», — сказал он.

Чем больше государств вовлечены в конфликт на территории Украины, тем быстрее этот конфликт превратится в мировую войну, которая будет ядерной, отметил Кочиш.

1 апреля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью Hungary Today заявил, что предупреждения о риске начала мировой войны из-за конфликта на территории Украины не являются преувеличениями.

31 марта парламент Венгрии утвердил резолюцию с призывом к миру на Украине. В этой резолюции осуждаются действия России, выражается поддержка Украины, а также подтверждается отказ Венгрии от поставок оружия сторонам конфликта.