FT: в КНР начали расследование в отношении американской компании Micron Technology

Пекин, , 14:06 — REGNUM Правительство КНР приступило к расследованию в отношении американской компании-производителя чипов Micron Technology. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на заявление Управления киберпространства Китая.

Китай и США Иван Шилов © ИА REGNUM

«В отношении реализуемой в Китае компанией Micron Technology продукции инициирована проверка», — говорится в заявлении.

В ведомстве уточнили, что расследование проводится в целях защиты безопасности цепочек поставок базовой информационной инфраструктуры, а также предотвращения скрытых угроз кибербезопасности.

В феврале в Соединённых Штатах Америки анонсировали введение экспортных ограничений в отношении 90 компаний из России, Китая и других стран из-за якобы уклонения от санкций и поддержку российского оборонного сектора.

Как сообщало ИА REGNUM, Сенатор Конгресса США Тед Круз заявил в эфире Fox Business, что Китай ведёт «тысячелетнюю» войну против Соединённых Штатов Америки. При этом американец не уточнил, идёт ли упомянутое противостояние в течение тысячи лет или КНР лишь намеревается конкурировать с Америкой так долго.