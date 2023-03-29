Премьер Франции Борн пригласила представителей профсоюзов обсудить пенсионную реформу

Париж, , 12:23 — REGNUM На следующую неделю запланирована встреча членов французского правительства с представителями профсоюзных организаций страны, на ней намерены обсуждать болезненный вопрос повышения пенсионного возраста. Приглашение профсоюзы получили от премьер-министра Франции Элизабет Борн.

Премьер-министр Франции Элизабет Борн Elisabeth Borne

Предложение обсудить реформу было сделано после новых акций протеста. Только в Париже 28 марта на улицы вышли несколько десятков тысяч человек, участников акции разгоняли с помощью слезоточивого газа.

Пенсионная реформа во Франции предполагает повышение возраста выхода на пенсию с 62 до 64 лет. Решение было принято законодателями страны 11 марта, и с тех пор во Франции проходят забастовки и акции протеста.

Как сообщало ИА REGNUM, по оценкам профсоюза Всеобщая конфедерация труда (CGT), на улицы Парижа вышли около 450 тыс. человек. Многотысячные акции проходят и в других городах Франции. Профсоюзы сообщают о 50 тысячах участников протестов в Гавре, 30 тысячах — в Лионе.