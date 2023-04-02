Киев, 2 апреля, 2023, 10:42 — ИА Регнум. Глава канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий (Березовский) проводит воскресную службу в Киево-Печерской лавре. Об этом 2 апреля сообщается в Telegram-канале Союза православных журналистов.

Кадр из видео Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий (Березовский) проводит воскресную службу в Киево-Печерской лавре

«Проповедь Предстоятеля: Бог призывает человека к покаянию разными путями — Блаженнейший Митрополит Онуфрий», — говорится в сообщении.

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Как сообщало ИА REGNUM, прихожане УПЦ пришли на воскресную службу, которая проводится на фоне того, что наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла (Лебедя) отправили под домашний арест.

Ранее украинские власти предъявили митрополиту Павлу обвинения в «сотрудничестве с Россией» и разжигании межрелигиозной розни. Киевский суд отправил его под домашний арест на срок 60 суток, отбывать его он должен вдали от монастыря.

Сам митрополит Павел заявил, что решение суда о его домашнем аресте является политическим заказом.