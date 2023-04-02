Вашингтон, 2 апреля, 2023, 09:52 — ИА Регнум. Не менее трёх человек получили не совместимые с жизнью травмы в результате стрельбы в баре в городе Оклахома-Сити на юге центральной части США. Об этом сообщает телеканал NBC, ссылаясь на источник в полиции.

Geoffrey Fairchild Стрельба

По его информации, вечером 1 апреля в результате стрельбы в баре в городе Оклахома-Сити погибли не менее трех человек.

Уточняется, что ещё три человека получили ранения.

Отмечается, что один раненый находится в критическом состоянии.

Как передавало ИА REGNUM, в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) неизвестный начал стрелять рядом с продуктовым магазином. В результате инцидента ранения получили три человека, один погиб. Пострадавших госпитализировали, их состояние оценивается как тяжёлое или критическое.