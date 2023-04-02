Лос-Анджелес, США, 2 апреля, 2023, 06:44 — ИА Регнум. В Лос-Анджелесе (штат Калифорния) неизвестный начал стрелять рядом с продуктовым магазином. В результате инцидента ранения получили три человека, один погиб, сообщил телеканал NBC.

Thomas Pintaric Лос-Анджелес

В полиции подтвердили, что стрельба произошла 1 апреля в 15:45 по местному времени (01:45, 2 апреля мск).

Пострадавших госпитализировали, их состояние оценивается как тяжёлое или критическое. На месте погиб 45-летний мужчина.

Представитель полицейского управления Лос-Анджелеса заявил, что подозреваемый задержан.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце марта в приходской школе города Нэшвилл (штат Теннесси) открыла стрельбу женщина-трансгендер. В результате происшествия погибли три педагога в возрасте около 60 лет и трое девятилетних детей.