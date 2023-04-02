Вашингтон, 2 апреля, 2023, 06:15 — ИА Регнум. Экс-глава Белого дома Дональд Трамп заручился поддержкой 37 республиканцев в Палате представителей Конгресса, что, вероятно, поможет ему в грозящем судебном разбирательстве, сообщил портал Axios.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

В число поддержавших Трампа входят республиканцы в юридическом комитете и комитете по надзору Палаты представителей Конгресса.

Бывший американский лидер добивается от этих комитетов проведения расследования в отношении президента США Джо Байдена и окружного прокурора Манхэттена Элвина Брэгга.

Как сообщало ИА REGNUM, Дональд Трамп, которому 4 апреля предъявят в суде официальные обвинения, предупредил сторонников, что прокуратура в Нью-Йорке «приходит не за ним, а за вами».

Подавляющее число американцев, которые симпатизируют Республиканской партии, раскритиковали действия против Трампа.