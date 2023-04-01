Киев, 1 апреля, 2023, 23:23 — ИА Регнум. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Украинской православной церкви (УПЦ) Павел (Лебедь) заявил, что решение киевского суда о его домашнем аресте является политическим заказом, сообщили украинские СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Киево-Печерская лавра

«Я не сделал ничего. Знаю, что это политический заказ. <…> Я знаю, кто это, но не стану разбираться — это не в моём стиле», — сказал он.

По его словам, там, где ему предстоит находиться под домашним арестом, практически нет связи, тепла и света, нет «ни кружки, ни ложки».

Наместник лавры пообещал в суде не покидать территорию Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, по решению суда наместник Киево-Печерской лавры митрополит УПЦ Павел будет отбывать домашний арест сроком 60 суток по месту жительства — в селе Вороньков Бориспольского района Киевской области. При этом митрополиту не запрещена публикация видеообращений, чего требовала прокуратура.