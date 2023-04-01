Никосия, 1 апреля, 2023, 20:28 — ИА Регнум. Российский специалист Александр Кержаков покинул место главного тренера кипрского футбольного клуба «Кармиоттис». Об этом 1 апреля сообщила пресс-служба команды.

Michel perm Александр Кержаков

Кержаков тренировал команду с 8 февраля.

В период его руководства «Кармиоттис» дважды победил в матчах чемпионата Кипра и четыре раза проиграл, ещё один матч был сыгран вничью. В итоге клуб набрал 30 очков и занял 10-е место в таблице страны.

Как сообщало ИА REGNUM, защитнику московского футбольного клуба ЦСКА Игорю Дивееву не нравятся условия нового контракта, которые предлагает ему клуб, поэтому контракт не продляется. Дивеев играет за ЦСКА с 2019 года. Действующий контракт 23-летнего футболиста рассчитан до конца июня 2024 года.