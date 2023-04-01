Казань, 1 апреля, 2023, 19:56 — ИА Регнум. Казанский «Ак Барс» одержал победу над омским «Авангардом» в первом матче финала Восточной конференции плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла 1 апреля в Казани и завершилась в овертайме со счётом 3:2.

Алексей Колчин ИА REGNUM «Ак Барс»

На третьей минуте матча нападающий «Ак Барса» Дмитрий Кагарлицкий вывел свою команду вперёд, реализовав большинство. На 32-й минуте он оформил дубль после передачи Вадима Шипачёва.

В третьем периоде «Авангард» смог отыграться и перевести матч в овертайм. Дубль оформил форвард Корбан Найт. Причём свой второй гол он забил за три секунды до сирены.

В овертайме победную шайбу забросил нападающий «Ак Барса» Кирилл Панюков.

Таким образом, «Ак Барс» вышел вперёд в серии — 1:0. Следующий матч пройдёт 3 апреля в Казани.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в полуфинальной серии Восточной конференции «Ак Барс» одержал победу в серии с владивостокским «Адмиралом» со счётом 4:2. До этого «Авангард» со счётом 4-0 обыграл магнитогорский «Металлург».