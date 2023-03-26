Казань, , 13:17 — REGNUM Казанский хоккейный клуб «Ак Барс» стал соперником омского «Авангарда» в финале Восточной конференции Кубка Гагарина сезона 2022/23. Победитель семиматчевой серии выйдет в финал турнира, где сыграет с победителем Западной конференции.

Игроки «Ак Барса» © Егор Алеев/ТАСС

Хоккеисты «Ак Барса» в полуфинальной серии с общим счетом 4:2 одержали победу над «Адмиралом» из Владивостока. В воскресенье, 26 марта, в шестом матче серии казанский клуб обыграл «Адмирал» со счетом 3:1, а заброшенными шайбами отметились Илья Сафонов (02:46), Никита Дыняк (07:27, 22:16) и Николай Чебыкин (25:33).

Действующим победителем Кубка Гагарина является московский ЦСКА, обыгравший в финальной серии 2022 года «Металлург» из Магнитогорска с общим счетом 4:3 (1:3, 6:4, 4:0, 1:0, 2:3, 1:2, 1:4).

25 марта ЦСКА в пятом матче четвертьфинальной серии плей-офф Западной конференции КХЛ одержал минимальную победу над «Локомотивом» из Ярославля со счетом 1:0. Общий счет на данный момент — 3:2 в пользу «красно-синих».