Пятигорск, Ставропольский край, 1 апреля, 2023, 17:45 — ИА Регнум. В Ставропольском крае неподалёку от Пятигорска зафиксированы подземные толчки. Об этом сообщается на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.

Григорий Сысоев/РИА Новости Пятигорск

Согласно данным центра, 1 апреля в 17:03 в 99 км к северо-востоку от Пятигорска произошло землетрясение магнитудой 4,3. Глубина — 15 км.

Как передавало ИА REGNUM, 1 апреля на востоке Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,8, подземные толчки были зафиксированы в акватории Кроноцкого залива в 21:58 (12:58 мск).

Вечером 23 марта в Сочи произошло землетрясение магнитудой 3,4. В результате подземных толчков никто не погиб и не пострадал.