Петропавловск-Камчатский, , 14:20 — REGNUM Землетрясение магнитудой 4,8 произошло вечером 1 апреля на востоке Камчатки, сообщили в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.

Землетрясение Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Отмечается, что подземные толчки были зафиксированы в акватории Кроноцкого залива в 21:58 (12:58 мск).

«Глубина: 93 км, магнитуда: 4,8», — говорится в сообщении.

Землетрясение произошло в 136 км от села Мильково.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале марта подземные толчки магнитудой 6,1 были зафиксированы на полуострове Камчатка. Эпицентр землетрясения располагался на расстоянии 128 км от Северо-Курильска.