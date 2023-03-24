Сочи, Краснодарский край, , 09:03 — REGNUM Вечером 23 марта в Сочи произошло землетрясение магнитудой 3,4. Об этом 24 марта сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Землетрясение Angelo_Giordano

«По данным Обнинской сейсмологической станции, 23 марта 2023 года МО город-курорт Сочи на глубине 10 км зарегистрировано сейсмособытие магнитудой 3,4 по шкале Рихтера, интенсивностью 2–3 балла», — приводит сообщение пресс-службы ТАСС.

Отмечается, что в результате подземных толчков никто не погиб и не пострадал. Объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения в городе работают штатно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее подземные толчки магнитудой 5,4 были зарегистрированы около берегов Японии. Эпицентр землетрясения располагался на расстоянии 621 км в юго-восточном направлении от города Йокосука на японском острове Хонсю.