Москва, 1 апреля, 2023, 12:37 — ИА Регнум. Участие Александра Петрова в эротической мелодраме «Непослушная» стало одной из худших ролей актёра в кино, заявила бывшая супруга кинорежиссёра Бориса Грачевского телеведущая Анна Грачевская. Об этом сообщает 1 апреля Пятый канал.

Светлана Шевченко/РИА Новости Светлана Шевченко на премьере фильма «Непослушная»

Телеведущая назвала «Непослушную» чудовищным фильмом, смотреть который «прямо невкусно», а также раскритиковала исполнение главной роли.

«Одна из худших работ, я считаю, у Петрова», — сказала Грачевская на премьере фильма «Джон Уик 4» в Москве.

Как сообщало ИА REGNUM, мелодрама «Непослушная» вошла в список самых ожидаемых российских фильмов 2023 года, она вышла на экраны 14 февраля. В центре сюжета фильма — романтическое пари между студенткой и будущим экологом — Элей и бизнесменом Матвеем, который намерен построить небоскрёб на месте леса. Многие интернет-пользователи назвали российскую картину пародией на американский фильм «Пятьдесят оттенков серого», снятый в 2015 году Сэм Тейлор-Джонсон по роману писательницы Э. Л. Джеймс.