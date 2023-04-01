Москва, , 11:04 — REGNUM В России запасы зерна в сельхозорганизациях на 1 марта составили 28,8 млн тонн по сравнению с 19,4 млн тонн годом ранее, сообщает Росстат.

Зерно Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Отмечается, что запасы пшеницы составили 17,38 млн тонн (10,95 млн тонн на 1 марта 2022 года), кукурузы на зерно — 3,27 млн тонн по сравнению с 2,73 млн тонн годом ранее.

Росстат также сообщил, что за первые два месяца сельхозорганизации реализовали 8,191 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, что в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщало ИА REGNUM, первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Оксана Лут заявила, что в России в текущем сезоне не будет пересматриваться квота на экспорт зерновых.

Она подчеркнула, что увеличения квот не планируется, но по итогам анализа работы за февраль–апрель они могут быть пересмотрены в пользу компаний, которые работают более интенсивно на экспорте.