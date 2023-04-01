Бизнесмен Рагг: Байден изолировал США в своём стремлении отделить Россию от мира

Вашингтон, , 10:41 — REGNUM Президент США Джо Байден попытался изолировать Россию от остального мира, но добился лишь формирования мощной антиамериканской коалиции. Стране причинён непоправимый ущерб, заявил совладелец новостного портала Trending Politics и бизнесмен Коллин Рагг в своём микроблоге в Twitter.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, Россия вместе с Китаем, Индией и Саудовской Аравией сильны как никогда, а это значит, что сообща они одержат верх над Соединёнными Штатами. К такой ситуации привело нахождение человека с деменцией на посту главы государства и надежды на то, что он вступит в борьбу со столь сильными лидерами, как Владимир Путин и Си Цзиньпин.

«В попытке изолировать Россию от остального мира Джо Байден изолировал только Соединенные Штаты», — подчеркнул Рагг.

Он добавил, что будущие президенты США не смогут исправить непоправимый ущерб, причинённый Байденом.

Британское издание Express ранее констатировало сокращение числа сторонников политики Запада в украинском вопросе. Как сообщало ИА REGNUM, России удалось добиться роста числа государств, которые постепенно отходят от жёсткой позиции НАТО.

Обозреватель Asia Times Стивен Брайен предрёк НАТО потерю союзников в Азии и отметил, что жёсткость США в ситуации с Украиной — только видимость.