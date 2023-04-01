Число жертв торнадо в Арканзасе увеличилось до трёх
Литл-Рок, США, 1 апреля 2023, 10:08 — REGNUM Число жертв обрушившихся на американский штат Арканзас торнадо увеличилось до трёх, передаёт телеканал KFSM со ссылкой на местные власти.
Ранее сообщалось об одном погибшем.
От удара стихии наиболее пострадал город Литл-Рок — административный центр штата Арканзас, в нём повреждены или разрушены многие дома.
Губернатор Арканзаса Сара Хакаби Сандерс объявила в штате чрезвычайное положение.
Ранее National Public Radio сообщало, что число жертв разрушительного торнадо, от которого пострадали штаты Алабама и Миссисипи, возросло до 26 человек. Отмечается, что 25 человек из этого числа погибли в штате Миссисипи.
Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден в воскресенье, 26 марта, подписал распоряжение об объявлении в штате Миссисипи режима чрезвычайной ситуации из-за обрушившегося на штат торнадо.