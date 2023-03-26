Вашингтон, , 12:55 — REGNUM Число жертв разрушительного торнадо, который прошёл по территории американских штатов Миссисипи и Алабама, увеличилось до 26. Об этом 26 марта сообщает National Public Radio (NPR).

Последствия торнадо © THOMAS GRANING/ЕРА/ТАСС

Уточнятся, что 25 человек из этого числа погибли в штате Миссисипи и ещё один — в Алабаме.

Кроме того, указывается, что отдельные порывы ветра при прохождении торнадо достигали скорости 129 км/ч, также в пострадавших районах прошли сильные дожди и выпал крупный град. В результате стихийного бедствия были разрушены сотни зданий и тысячи домов остались без электроснабжения.

Также отмечается, что в штате Миссисипи из-за стихийного бедствия был объявлен режим чрезвычайного положения, его губернатор Тейт Ривз пообщался на эту тему с президентом США Джо Байденом, предложившем штату полную поддержку.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта стало известно, что до 21 человека увеличилось количество погибших в результате прохождения торнадо по территории американского штата Миссисипи вечером в пятницу, 24 марта. Уточнялось, что ураганный ветер сорвал крыши домов и разрушил ряд строений, также тысячи людей из-за разгула стихии остались без электричества.